15 августа, 02:27

Экс-защитник «Зенита» Эртель перешел в АСВЕЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

АСВЕЛ на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего защитника Томаса Эртеля. 36-летний француз подписал однолетний контракт.

«Он привнесет в команду свой игровой опыт, в частности, умение создавать моменты и созидать, а также опыт выступлений в Европе (более десяти сезонов в Евролиге)», — говорится в пресс-релизе.

Прошлый сезон французский баскетболист начинал в Китае, а затем перебрался в «Баскет Корунью». В «Шэньчжэнь» он набирал в среднем по 18,2 очка за матч, а за испанскую команду — 12,9 очка.

С 2022 по 2024 год Эртель играл за «Зенит». В Единой лиге ВТБ на его счету 65 матчей. Ранее он также выступал за «Реал», «Барселону» и «Эфес».

