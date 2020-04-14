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Экс-защитник ЦСКА Де Коло вошел в команду десятилетия Евролиги

15:20
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Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло вошел в команду десятилетия Евролиги, об этом сообщается в официальном Twitter ЦСКА.

— За пять лет в ЦСКА Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, неудержимого снайпера и лидера. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019).

Де Коло выступал за армейцев с 2013 по 2019 год, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели — 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.

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