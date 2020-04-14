Экс-защитник ЦСКА Де Коло вошел в команду десятилетия Евролиги

Защитник «Фенербахче» Нандо де Коло вошел в команду десятилетия Евролиги, об этом сообщается в официальном Twitter ЦСКА.

— За пять лет в ЦСКА Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, неудержимого снайпера и лидера. Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019).

Нандо Де Коло избран в команду десятилетия @EuroLeague ?



За пять лет в ЦСКА @NandoDeColo превратился в настоящую европейскую звезду, неудержимого снайпера и лидера.



Вместе с армейцами он стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019).#CSKAbasket | #EuroLeague20 pic.twitter.com/IyPRBVsIsq — CSKA Moscow (@cskabasket) April 14, 2020

Де Коло выступал за армейцев с 2013 по 2019 год, провел в общей сложности 292 матча (186 в старте), его средние показатели — 16,4 очка (56,5 процента двухочковых, 44,7 трехочковых, 93,5 штрафных), 2,9 подбора, 3,9 передачи, 1,2 перехвата за 24,3 минуты.