27 июня, 07:02

Экс-тренер «Химок» Скариоло возглавит «Реал»

Евгений Козинов
Корреспондент

Новым главным тренером «Реала» станет Серджо Скариоло, сообщил в соцсети X инсайдер Маттео Андреани. Ранее он уже работал с мадридской командой с 1999 по 2002 год.

64-летний итальянец заменит Чусу Матео, который тренировал сливочных с 2022 года. При нем «Реал» дважды выиграл чемпионат Испании и один раз победил в Евролиге.

Также ожидается, что Серхио Родригес сменит Хуана-Карлоса Санчеса Ласаро на посту директора баскетбольного отделения клуба.

Скариоло является главным тренером сборной Испании в 2015 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Виртус», «Олимпия», «Уникаха» и «Химки».

