Экс-игрок «Химок» Ловернь стал игроком «Жальгириса»

«Жальгирис» подписал французского центрового Жоффре Ловерня, сообщает официальный сайт клуба.

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ??



Read more ?? https://t.co/nAnnHB6XcQ pic.twitter.com/DTSkMZq7Aa — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020

Сообщается, что контракт рассчитан на один год. 28-летний баскетболист последние два сезона выступал за «Фенербахче».

Ранее он также играл за «Элан-Шалон», «Валенсию», «Партизан», «Химки», «Денвер», «Оклахому», «Чикаго» и «Сан-Антонио». В активе игрока победы в чемпионатах Франции и Сербии.