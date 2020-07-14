Экс-игрок «Химок» Ловернь стал игроком «Жальгириса»
15:13
«Жальгирис» подписал французского центрового Жоффре Ловерня, сообщает официальный сайт клуба.
Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ??— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 14, 2020
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Сообщается, что контракт рассчитан на один год. 28-летний баскетболист последние два сезона выступал за «Фенербахче».
Ранее он также играл за «Элан-Шалон», «Валенсию», «Партизан», «Химки», «Денвер», «Оклахому», «Чикаго» и «Сан-Антонио». В активе игрока победы в чемпионатах Франции и Сербии.
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