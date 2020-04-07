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Экс-игрок ЦСКА Теодосич включен в команду десятилетия Евролиги

13:51
Милош Теодосич. Фото Instagram
Милош Теодосич. Фото Instagram
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Разыгрывающий итальянского «Виртуса» Милош Теодосич вошел в команду десятилетия Евролиги.

Экс-игрок ЦСКА в 2010 году признавался MVP турнира. Вместе с «армейцами» он стал победителем Евролиги в 2016 году.

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