Экс-игрок ЦСКА Теодосич включен в команду десятилетия Евролиги
13:51
Разыгрывающий итальянского «Виртуса» Милош Теодосич вошел в команду десятилетия Евролиги.
Экс-игрок ЦСКА в 2010 году признавался MVP турнира. Вместе с «армейцами» он стал победителем Евролиги в 2016 году.
.@MilosTeodosic4 избран в команду десятилетия Евролиги ?— CSKA Moscow (@cskabasket) April 7, 2020
Экс-игрок ЦСКА в 2010 году признавался MVP турнира.
Вместе с «армейцами» он стал чемпионом @EuroLeague в 2016 году.#CSKAbasket | #EuroLeague20 pic.twitter.com/qDwCEYxhEx