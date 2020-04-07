Экс-игрок ЦСКА Теодосич включен в команду десятилетия Евролиги

.@MilosTeodosic4 избран в команду десятилетия Евролиги ?



Экс-игрок ЦСКА в 2010 году признавался MVP турнира.



Вместе с «армейцами» он стал чемпионом @EuroLeague в 2016 году.#CSKAbasket | #EuroLeague20 pic.twitter.com/qDwCEYxhEx