«Реал» проиграл «Эфесу» в Евролиге
Во вторник, 4 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете переиграл «Реал» (79:73), «Жальгирис» выиграл у «Альбы» (73:53), «Панатинаикос» обыграл «Фенербахче» (91:90), «Бавария» одержала победу над «Миланом» (87:70), «Црвена Звезда» победила АСВЕЛ (73:66).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 79:73 (25:17, 13:21, 18:23, 23:12)
Э: Брайант (21), Пуарье (15), Томпсон (12).
Р: Хезоня (18), Фернанду (11), Гонсалес (11), Абальде (10).
«Жальгирис» (Литва) — «Альба» (Германия) — 73:53 (25:12, 12:10, 18:15, 18:16)
Ж: Браздейкис (21), Улановас (10), Данстон (9), Бирутис (8).
А: Уэтзелл (10 + 10 подборов), Томас (10), Спаньоло (10).
«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:66 (19:18, 17:13, 20:17, 17:18)
Ц: Кэнан (11), Миллер-Макинтайр (10), Калинич (10).
А: Маледон (13), Бентил (12), Де Коло (9).
«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:90 (24:24, 17:16, 20:24, 30:26)
П: Слукас (23), Нанн (17), Эрнангомес (15), Грант (10).
Ф: Хэйс (21), Макколлум (18), Холл (17), Шанлы (12).
«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 87:70 (17:16, 20:20, 31:19, 19:15)
Б: Лучич (16), Гиффи (16), Фойгтманн (13), Эдвардс (12).
М: Ледэй (17), Брукс (13), Шилдс (12).