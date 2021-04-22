«Эфес» разгромил «Реал» в 1/4 финала Евролиги во второй раз подряд
21:58
«Эфес» разгромил «Реал» во втором матче 1/4 финала Евролиги — 91:68.
Турецкая команда ведет в серии до трех побед со счетом 2:0. Отметим, что первая встреча также завершилась разгромом для «Реала» — мадридцы уступили со счетом 63:90.
Третий матч серии состоится 27 апреля.
Баскетбол
Евролига
1/4 финала
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23)
Э: Мичич (23), Ларкин (21), Бобуа (11)
Р: Томпкинс (17), Фернандес (11), Гаруба (9)
22 апреля.
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