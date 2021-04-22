«Эфес» разгромил «Реал» в 1/4 финала Евролиги во второй раз подряд

«Эфес» разгромил «Реал» во втором матче 1/4 финала Евролиги — 91:68.

Турецкая команда ведет в серии до трех побед со счетом 2:0. Отметим, что первая встреча также завершилась разгромом для «Реала» — мадридцы уступили со счетом 63:90.

Третий матч серии состоится 27 апреля.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 91:68 (22:13, 22:19, 21:13, 26:23)

Э: Мичич (23), Ларкин (21), Бобуа (11)

Р: Томпкинс (17), Фернандес (11), Гаруба (9)

22 апреля.