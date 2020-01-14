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«Эфес» обыграл «Милан», «Фенербахче» выиграл у АСВЕЛа

14 января 2020, 22:53
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Завершились два матча регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. В них участвовали два турецких клуба — «Эфес» и «Фенербахче». Обоим удалось удержать победу.

«Эфес» обыграл «Милан» (88:68). «Фенербахче» выиграл у АСВЕЛа (86:64).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 88:68 (16:15, 26:18, 23:16, 23:19)

«Фенербахче» (Турция) — АСВЕЛ (Франция) — 86:64 (23:15, 26:13, 13:15, 24:21)

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