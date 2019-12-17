«Эфес» на выезде обыграл «Жальгирис»

«Жальгирис» дома уступил «Эфесу» (68:74) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей по 18 очков Тибор Плайсс и Василие Мичич. У «Жальгириса» с 16-ю очками лучшим снайпером стал Джок Лэндейл.

Турецкий клуб на данный момент возглавляет турнирную таблицу. «Жальгирис» на 17-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Эфес» (Турция) — 68:74 (17:26, 26:16, 10:13, 15:19)

17 декабря. Каунас. «Zalgirio Arena».