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«Милан», «Жальгирис» и «Панатинаикос» одержали победы в Евролиге

17 декабря 2020, 23:51
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Милан» на выезде победил «Эфес» (72:69).

«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» (99:62). «Панатинаикос» победил «Альбу» (92:69).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 69:72 (20:20, 11:26, 21:6, 17:20)

«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 99:62 (24:7, 27:24, 30:16, 18:15)

«Панатинаикос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 92:69 (25:18, 14:14, 27:20, 26:17)

17 декабря.

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