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«Эфес» — «Химки» — 99:60: обзор матча регулярного сезона Евролиги. Видео

22:57
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«Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист турецкой команды Сертач Шанли, набравший 19 очков. У подмосковного клуба самым результативным стал Джордан Мики (14 очков), у Алексея Шведа — 13 очков.

После этого поражения «Химки» остались на последнем месте, а турецкий клуб с 11 победами поднялся в восьмерку сильнейших.

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