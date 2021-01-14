«Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист турецкой команды Сертач Шанли, набравший 19 очков. У подмосковного клуба самым результативным стал Джордан Мики (14 очков), у Алексея Шведа — 13 очков.

После этого поражения «Химки» остались на последнем месте, а турецкий клуб с 11 победами поднялся в восьмерку сильнейших.