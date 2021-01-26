«Црвена Звезда» уступила «Эфесу» в Евролиге

«Эфес» обыграл «Црвену Звезду» (86:72) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Шейн Ларкин — 23 очка. У сербского клуба по 12 очков набрали Огнен Добрич и Деян Давидовац.

«Црвена» занимает 17-е место в турнирной таблице. «Эфес» на восьмом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 86:72 (29:13, 27:22, 19:17, 11:20)

26 января.