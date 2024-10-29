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«Эфес» — «Барселона»: смотреть матч Евролиги онлайн

«Анадолу Эфес» и «Барселона» сыграют в матче Евролиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Анадолу Эфес» и «Барселона» встретятся в матче 6-го тура баскетбольной Евролиги во вторник, 29 октября. Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна при наличии подписки на ресурс.

«Барселона» делит первое место в Евролиге с «Жальгирисом», одержав 4 победы и потерпев 1 поражение. «Анадолу Эфес» трижды выиграл и дважды уступил в этом сезоне главного клубного турнира Старого света.

В предыдущем туре «Барселона» победила АСВЕЛ (90:83), а «Эфес» — «Милан» (96:84).

В сезоне-2023/24 оба клуба не вышли в «Финал четырех» Евролиги.

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Барселона
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