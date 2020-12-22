«Эфес» обыграл «Барселону» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Эфес» победил «Барселону» (86:79).

В составе победителей самым результативным стал Шейн Ларкин — 23 очка. У гостей с 18-ю очками лучшим снайпером стал Никола Миротич.

«Эфес» занимает девятое место в турнирной таблице. «Барса» на второй позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 86:79 (18:24, 25:19, 25:11, 18:25)

22 декабря.