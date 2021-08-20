Джордан Мики хочет помочь «Зениту» выйти в «Финал четырех» Евролиги
Форвард «Зенита» Джордан Мики поделился с «СЭ» своими ожиданиями от дебютного сезона в клубе из Санкт-Петербурга.
— Евролига очень непредсказуемый турнир. В нем нет слабых соперников, поэтому стоит готовиться к каждой команде как к лучшей. Уверен, что тренерский штаб сможет использовать мои самые сильные стороны в правильном русле. Со своей стороны постараюсь сделать всё, чтобы «Зенит» вновь вышел в плей-офф, в затем и в «Финал четырех» Евролиги. Команда у нас подобралась отличная.
— Вы привезли с собой 12 огромных чемоданов. Основательно подошли к переезду в Северную столицу?
— Нет, со мной приехала годовалая дочка. Коляска и чемоданы с вещами — жизненная необходимость.
Мики провел сезон-2020/21 в «Химках». В матчах Евролиги форвард набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю