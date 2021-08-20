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Джордан Мики хочет помочь «Зениту» выйти в «Финал четырех» Евролиги

11:56

Форвард «Зенита» Джордан Мики поделился с «СЭ» своими ожиданиями от дебютного сезона в клубе из Санкт-Петербурга.

— Евролига очень непредсказуемый турнир. В нем нет слабых соперников, поэтому стоит готовиться к каждой команде как к лучшей. Уверен, что тренерский штаб сможет использовать мои самые сильные стороны в правильном русле. Со своей стороны постараюсь сделать всё, чтобы «Зенит» вновь вышел в плей-офф, в затем и в «Финал четырех» Евролиги. Команда у нас подобралась отличная.

— Вы привезли с собой 12 огромных чемоданов. Основательно подошли к переезду в Северную столицу?

— Нет, со мной приехала годовалая дочка. Коляска и чемоданы с вещами — жизненная необходимость.

Мики провел сезон-2020/21 в «Химках». В матчах Евролиги форвард набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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