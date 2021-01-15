Джеймс назвал сильные стороны «Барселоны» накануне матча с ЦСКА

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Евролиги против «Барселоны».

У «Барселоны» хороший тренер, хорошая, талантливая команда. В стараемся удачно завершить двойную неделю, и нам предстоит важный матч, особенно в плане сохранения лидерства в турнирной таблице. Нам необходимо показать стабильность. Но мы готовы к игре", — цитирует американца клубная пресс-служба.

Матч ЦСКА — «Барселона» состоится сегодня, 15 января. Начало — в 20.00 (мск). Армейцы возглавляют турнирную таблицу Евролиги, «Барселона» занимает вторую строчку.