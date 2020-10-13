Два матча «Зенита» в Евролиге не состоятся на этой неделе из-за коронавируса

Евролига на официальном сайте объявила что матчи 3-го и 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с участием «Зенита» не состоятся. Команда из Санкт-Петербурга во вторник, 13 октября, и в четверг, 15 октября, должна была сыграть против «Басконии» и «Валенсии» соответственно.

Причиной переноса стало то, что несколько игроков «Зенита» сдали положительные тесты на Covid-19, при этом в списке допущенных до игры не было хотя бы восьми игроков.

Решением по данным матчам примет дисциплинарный судья, который будет опираться на специальный регламент Евролиги, созданный в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее «Зенит» объявил, что к уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билл Барон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба — Хави Паскуаль, Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.