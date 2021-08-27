Два баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по версии Eurohoops
Авторитетный портал Eurohoops составил рейтинг самых дорогих баскетболистов Евролиги. В топ-10 вошли два представителя ЦСКА — Никола Милутинов (4-е место) и Торнике Шенгелия (8-е).
Возглавил этот рейтинг лидер «Барселоны» Никола Миротич, который получает за сезон 4,5 миллиона долларов.
Рейтинг зарплат игроков Евролига
Топ-10
1. Никола Миротич, «Барселона» — 4,5 миллиона долларов
2. Шэйн Ларкин, «Эфес» — 3,7 млн
3. Василие Мицич, «Эфес» — 3 млн
4. Никола Милутинов, ЦСКА — 2,5 млн
5. Ян Веселы, «Фенербахче» — 2,3 млн
6. Уолтер Тавареш, «Реал» — 2 млн
7. Нандо де Коло, «Фенербахче» — 1,9 млн
8. Торнике Шенгелия, ЦСКА — 1,8 млн
9. Костас Слукас, «Олимпиакос» — 1,8 млн
10. Ник Калатес, «Барселона» — 1,8 млн
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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