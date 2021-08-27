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Два баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги по версии Eurohoops

17:36
Никола Милутинов. Фото БК ЦСКА.
Никола Милутинов. Фото БК ЦСКА.
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Авторитетный портал Eurohoops составил рейтинг самых дорогих баскетболистов Евролиги. В топ-10 вошли два представителя ЦСКА — Никола Милутинов (4-е место) и Торнике Шенгелия (8-е).

Возглавил этот рейтинг лидер «Барселоны» Никола Миротич, который получает за сезон 4,5 миллиона долларов.

Рейтинг зарплат игроков Евролига

Топ-10

1. Никола Миротич, «Барселона» — 4,5 миллиона долларов

2. Шэйн Ларкин, «Эфес» — 3,7 млн

3. Василие Мицич, «Эфес» — 3 млн

4. Никола Милутинов, ЦСКА — 2,5 млн

5. Ян Веселы, «Фенербахче» — 2,3 млн

6. Уолтер Тавареш, «Реал» — 2 млн

7. Нандо де Коло, «Фенербахче» — 1,9 млн

8. Торнике Шенгелия, ЦСКА — 1,8 млн

9. Костас Слукас, «Олимпиакос» — 1,8 млн

10. Ник Калатес, «Барселона» — 1,8 млн

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Иван Шитик все материалы автора

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