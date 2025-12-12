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12 декабря 2025, 21:18

«Дубай» вырвал победу над «Баварией»

Руслан Минаев

«Дубай» дома обыграл «Баварию» в матче 15-го тура Евролиги — 89:88. Игра проходила на «Кока-Кола Арене» в Дубае.

У эмиратской команды самым результативным игроком стал Маккинли Райт — 22 очка и 7 передач. У мюнхенцев больше всех очков набрал Андреас Обст — 21.

«Дубай» одержал 7-ю победу в 15 играх и занимает 13-е место в таблице Евролиги. «Бавария» с 5 победами и 10 поражениями — на предпоследней, 19-й строчке.

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«Дубай» (ОАЭ) — «Бавария» (Германия) — 89:88 (24:23, 18:23, 16:20, 31:22)

12 декабря. Дубай. «Coca-Cola Arena».

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БК Бавария
БК Дубай
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