Дмитрий Кулагин заявил, что ему приятно вернуться в Евролигу
Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в клуб из Санкт-Петербурга. В регулярном сезоне Евролиги сине-бело-голубые обыграли на выезде казанский УНИКС (70:69).
— Приятно вернуться на самый высокий уровень, — рассказал «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Работать и помогать команде в достижении поставленных целей. Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку. Поздравляю всю организацию с удачным стартом в Евролиге. Впереди предстоит сделать много работы.
За 11 минут на паркете Кулагин набрал 4 очка и 3 передачи (второй показатель в команде). Последний раз баскетболист сборной России выступал в Евролиге в сезоне-2016/17 в составе ЦСКА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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