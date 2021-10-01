Дмитрий Кулагин заявил, что ему приятно вернуться в Евролигу

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от первого матча после возвращения в клуб из Санкт-Петербурга. В регулярном сезоне Евролиги сине-бело-голубые обыграли на выезде казанский УНИКС (70:69).

— Приятно вернуться на самый высокий уровень, — рассказал «СЭ» Дмитрий Кулагин. — Работать и помогать команде в достижении поставленных целей. Спасибо болельщикам «Зенита» за поддержку. Поздравляю всю организацию с удачным стартом в Евролиге. Впереди предстоит сделать много работы.

За 11 минут на паркете Кулагин набрал 4 очка и 3 передачи (второй показатель в команде). Последний раз баскетболист сборной России выступал в Евролиге в сезоне-2016/17 в составе ЦСКА.