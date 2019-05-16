Для Кори Хиггинса полуфинал Евролиги – обычный матч

Атакующий защитник ЦСКА Кори Хиггинс поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала плей-офф Евролиги против "Реала", сообщают "Известия". Первая встреча пройдет 17 мая.

– Все говорят, что "Финал четырех" – это особое событие, игроки испытывают колоссальное давление и не могут показать свой максимум. Я не могу сказать, что чувствую что-то подобное. Для меня полуфинал Евролиги – это обычный матч, который мы должны выиграть. Я выйду на встречу с "Реалом" с желанием доказать наше превосходство. Понятно, что будет непросто, но у нас очень сильная команда, способная побеждать кого угодно, на любой площадке, – цитируют Хиггинса "Известия".

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