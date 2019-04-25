Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис объяснил, за счет чего команда обыграла в гостях "Басконию" в третьем матче 1/4 финала Евролиги и сказал, что ему не понравилось в действиях подопечных в третьей игре.

– Мы одержали большую победу, и я хотел бы поздравить своих игроков, прежде всего, с тем, какую веру в успех и уровень доверия друг к другу они показали, – отметил Итудис после игры. – Конечно, "Баскония" хорошая команда, а еще у них была дополнительная мотивация, ведь Витория принимает "Финал четырех" в нынешнем сезоне. Им удалось вернуться в игру. Но ведь и мы тоже хорошая команда!

– Что вам не понравилось в игре ЦСКА?

– Это, конечно, 16 потерь. Но мы смогли перекрыть это стабильностью, которую показали в концовке. В нашей команде важен каждый игрок – например, Воронцевич вышел в стартовом составе, и очень хорошо начал матч, а Боломбой вышел на последние минуты и очень здорово выглядел в защите. Как он играл на разменах, блокировал броски, выводил из себя соперников. Это показывает глубину нашего состава. А если возвращаться к ошибкам, то потери бывают разные. Одно дело, когда игрок без давления отдает мяч в руки соперника, так как неверно оценил обстановку. Это подарок чужой команде. И другое, когда действуешь под высоким прессингом при персональной опеке, такую потерю можно объяснить.

– Можете ли сравнить этот матч с предыдущим?

– Во второй встрече мы выглядели очень плохо. Ни один игрок не соответствовал своему потенциалу. Нас много критиковали, и мы проделали серьезный анализ, чтобы понять, что произошло. И стоит отдать должное нашим баскетболистам, они сумели щелкнуть переключателем и вернуться на высокий уровень. Победы – это всегда хорошо, но важно, как команда реагирует на неудачи. Мы прислушиваемся к критике и принимаем ее.

– Что дальше?

– Да, мы вернули себе лидерство в серии, но знаем, нас ждет очень сложный четвертый матч. Нужно быть к этому готовыми. У нас есть не так много времени, чтобы разобрать эту встречу. А впереди еще 40 минут битвы. Не стоит думать, что мы впереди, что у нас есть запасной вариант в виде пятого матча дома. Нужно думать, как быть лучше соперника в четвертом. (Антон Бабошин)