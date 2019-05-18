Димитрис Итудис: "У меня в ЦСКА стопроцентная статистика в финалах Евролиги с турецкими клубами"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед финалом Евролиги, где армейцы встретятся с турецким "Эфесом", поделился впечатлениями от победы над "Реалом", рассказал о здоровье Уилла Клайберна и поделился тем, как справляется с психологическим давлением.

– Мой коллега уже сказал, что победят они, поэтому финал будет интересным, – начал Итудис. – Конечно, мы рады оказаться в финале, особенно, если учесть, какой матч нам пришлось для этого провести накануне. "Эфес" показывает отличный баскетбол на протяжении всего сезона, но мы готовы к игре.

– ЦСКА вернулся в финал Евролиги спустя три года. Можете ли сравнить ощущения от этого с теми, что были три года назад?

– Чувствую себя прекрасно. Если вспомнить про статистику, то я один раз во главе ЦСКА выходил в финал, мы встречались с турецким клубом и победили – так что она стопроцентная. А если серьезно, то статистика не играет в баскетбол. Но если посмотреть на весь сезон, то вы, наверное, согласитесь, что мы показали стабильность в том, что делаем. Вокруг клуба было много сомнений – способны ли мы на достижения, голодны ли до трофеев? Но для нас это огромная мотивация. Доказать, прежде всего, самим себе, что мы достойны быть в этом финале. Наверняка и по ходу полуфинала были те, кто в нас не верил. Но мы верили, и это придало нам сил. Игроки сплотились и перевернули матч. Хотя вряд ли хоть один тренер хотел бы уступать "-14" в третьей четверти. Так что мы чувствуем, что дошли до конца, и должны быть сконцентрированными и настойчивыми. Как делали это по ходу сезона.

– Что измените в игре команды перед финалом?

– Конечно, у нас есть своя система подготовки, и она зависит от того, сколько у нас времени до матча. Очевидно, что плей-офф сильно отличается от "Финала четырех" и в игровой, и в психологической подготовке. Сейчас многое зависит от того, в каких ментальных кондициях находятся команды. Мы уже дважды играли друг с другом по ходу сезона и имеем тактические представления друг о друге. И каждый будет стараться использовать свои плюсы и минусы оппонента.

– К ЦСКА всегда приковано большое внимание в Евролиге, следствием которого является психологическое давление. Это помогает обрести тот самый характер, который команда проявила в последних матчах?

– Согласен с вами, но это часть нашей работы. Я и мои игроки хорошо представляем себе, за какой клуб выступаем, и какую ответственность это накладывает. Великий клуб из великого города и великой страны. И уверен, что тренер и игроки должны разделять это осознание. Иначе бы нас всех сюда не пригласили.

– Можно ли назвать победу над "Реалом" тренерской? Например, вы продолжали верить в Де Коло, у которого долго не шла игра.

– Задача тренера в такой момент – помогать игрокам. Они вынуждены играть под серьезным грузом ответственности и не терять хладнокровия. Так что с моей стороны было бы большой ошибкой самому потерять хладнокровие. Да, у Нандо не шла игра, но в решающие моменты он проявил свое мастерство. Именно поэтому он наш лидер. А Серхио Родригес придал партнерам уверенности в том, что еще ничего не кончено. И его порыв подхватили Де Коло, Клайберн, Хантер. Отелло провел долгое время на скамейке, но вышел и очень помог нам и в нападении, и в защите. Так что это командная победа.

– Как здоровье Клайберна, получившего повреждение в полуфинале?

– После матча все выглядело плохо, но сегодня уже намного лучше. Он прошел несколько медицинских процедур, и, думаю, будет готов играть. Это же финал, а у него не какая-то серьезная травма. У Клайберна и до этого были небольшие проблемы. Но он будет готов. (Антон Бабошин)