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Димитрис Итудис: «У меня нет претензий к тому, как сражалась команда»

02:07
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Барселоны» в матче регулярного чемпионата Евролиги (80:82) отметил, что у него нет претензий к самоотдаче своих игроков.

— Поздравляю «Барселону». В такой игре исход мог быть и другим, все решили небольшие детали, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — После неудачного старта мы смогли восстановить статус-кво, мы вели 40-31 во второй четверти, но неудачно защищались против пик-н-попов, пропустили шесть быстрых очков и ушли на перерыв с не таким хорошим настроением. Они начали вторую половину сильнее, но мы сумели перехватить лидерство. На финише мы сравняли счет важным броском, а они смогли забросить победный мяч. Сегодня была отличная атмосфера на арене, жаль, что мы не смогли отблагодарить болельщиков победой. При этом у меня нет претензий к тому, как сражалась команда.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18557

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