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Димитрис Итудис: «При всем уважении к «Баварии», ЦСКА очень многое позволял сопернику»

03:47
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис? после победы над «Баварией» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:77) отметил, что российская команда слишком много позволяла сопернику.

10&nbsp;января. Мюнхен. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 77:84.ЦСКА одержал первую победу в году на знаковой арене в Мюнхене

— Мы доминировали в первой половине, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Смогли добиться довольно большого преимущества для такой игры — «+20». Но «Бавария» хорошо отреагировала. При всем уважении к сопернику, мы очень многое ему позволяли, особенно в бросках после получения, которые они искали и попадали — после пик-н-попов, скидок. В эти моменты справиться не удалось, но я должен поздравить игроков. Мы приехали сюда с короткой ротацией в задней линии. У нас много травм, но в ключевые моменты мы сохраняли спокойствие. Сейчас важно собирать победы. Мы пропустили 52 очка во второй половине, 27 — в третьей четверти. Не забывайте, что мы позволили соперникам набрать всего 25 очков в первой половине, когда мы проделали большую работу. Для нас это станет хорошим уроком. Надо разобраться во всем детально.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18468

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