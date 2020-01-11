Димитрис Итудис: «При всем уважении к «Баварии», ЦСКА очень многое позволял сопернику»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис? после победы над «Баварией» в матче регулярного чемпионата Евролиги (84:77) отметил, что российская команда слишком много позволяла сопернику.

— Мы доминировали в первой половине, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Смогли добиться довольно большого преимущества для такой игры — «+20». Но «Бавария» хорошо отреагировала. При всем уважении к сопернику, мы очень многое ему позволяли, особенно в бросках после получения, которые они искали и попадали — после пик-н-попов, скидок. В эти моменты справиться не удалось, но я должен поздравить игроков. Мы приехали сюда с короткой ротацией в задней линии. У нас много травм, но в ключевые моменты мы сохраняли спокойствие. Сейчас важно собирать победы. Мы пропустили 52 очка во второй половине, 27 — в третьей четверти. Не забывайте, что мы позволили соперникам набрать всего 25 очков в первой половине, когда мы проделали большую работу. Для нас это станет хорошим уроком. Надо разобраться во всем детально.