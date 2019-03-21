Димитрис Итудис: "Победа над "Фенербахче" важна для ЦСКА в психологическом смысле"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Фенербахче" (70:68) отметил, что игры между командами всегда получаются равными.

- Это была важная для нас в психологическом смысле победа, ведь мы обыграли лидера Евролиги. Как я говорил перед матчем, в последние пять лет все встречи между нами получаются интересными, они заканчиваются бросками на последних секундах, в овертаймах, под сирену, за счет отдельных эпизодов, подборов, "добавок", - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Если анализировать игру, мы заслужили победу, пусть исход и мог обернуться иначе. Нашей защитой можно гордиться, ведь нам противостояла отличная атакующая команда, которой мы позволили набрать всего 68 очков. Вообще могу сказать, что мы показываем хорошую защиту в последних трех-четырех встречах.

В первой половине нашей проблемой были потери, мы буквально отдавали мячи в руки соперникам, но на финише второй четверти исправились, а в третьей показали практически идеальную оборону. Мы могли победить увереннее и добыть нужную разницу, но Диксон и Калинич попали сложнейшие трехочковые. Игра была насыщена стратегией, мы старались давить на слабые места соперников, они давили на наши. И в очередном матче многие сыграли просто здорово.

Понятно, что в концовке важнейшие моменты решили Уилл, Кори и Дани, но каждый в команде внес весомый вклад. Еще нам здорово помогли 11 тысяч болельщиков – уверен, они получили удовольствие от игры. Мы добрались до концовки регулярного чемпионата, но по факту сезон для нас только начинается.