Димитрис Итудис: «От игры к игре будем наращивать скелет»

Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис оценил игру команды в матче Евролиги против «Баварии» (79:68).

— Мы сегодня были лучшей командой, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Мне понравилось отношение к делу, то, как команда осознала многие вещи по итогам предыдущих матчей. Сегодня мы доминировали на обеих половинах. Не надо забывать, что «Бавария» — амбициозная команда, которая обладает талантом и опытом. Мы сделали 16 подборов на чужом щите, 40 подборов всего. У нас были провальные моменты, но это нормально для новой команды.

От игры к игре будем наращивать скелет, а это был только один шаг в марафоне. В этом смысле порадовало, что во второй четверти, когда стартовая пятерка была на скамейке, мы не сбавили темп и нарастили преимущество до 14 очков, постоянно владели инициативой. Надеюсь, болельщикам понравилось, как команда боролась.