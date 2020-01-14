Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом» (60:55).

— Мы начали так медленно, что я не мог узнать свою команду, — цитирует Итудиса пресс-служба БК ЦСКА. — Мы уступали в борьбе, в ситуациях «50 на 50», в контактной игре. Понятно, что «Реал» — отличная команда, великий клуб, который показывает стабильность на протяжении многих лет. Сейчас у них была длительная серия побед, и это придавало уверенности.

Мы включились в борьбу только во второй четверти, в перерыве имели жесткий, честный и долгий разговор — из-за этого наша разминка перед второй половиной получилась очень короткой. И ту борьбу, которую мы показывали во второй четверти, мы перенесли в третью и четвертую. За вторую половину — Поздравления команде, с большой буквы.

Все проявили характер. Мы пропустили 55 очков от «Реала» — наверное, это один из лучших результатов нашей команды в защите в истории, и один из худших для мадридцев в нападении. Если бы мне накануне сказали, что мы наберем 60 очков, сделаем 16 потерь и всего 6 результативных передач против «Реала», я бы сказал — наверное, мы проиграем «-20»... Мы смогли сделать необходимые изменения, а это не так просто — «сменить чип». Мы показывали победный баскетбол, показали огромный характер и подключили к игре болельщиков. Мы боролись, подбирали, получали «ничейные» мячи. Мы счастливы победе, но пока не выиграли титул.

Это всего лишь один из матчей регулярного чемпионата, и в пятницу нас ждет следующий. На нас настраиваются как на действующих чемпионов. Хочу еще раз отметить позитивные моменты — мы показали характер, на площадке побывали все 12 игроков, и каждый что-то привнес в игру, и мы получили помощь от болельщиков. Уверен, им понравилось сегодня в «Мегаспорте». Встречи ЦСКА и «Реала» — всегда большое событие. (Евгений Белоусов)