Димитрис Итудис: «Никто не приезжает на «Финал четырех» Евролиги ради третьего места»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своем отношении к матчу за третье место в Евролиге против «Милана».
«Нужно завершить сезон на высокой ноте, и мы постараемся сделать это через тренировки, размышления, разговоры, собрания. Никто не приезжает на «Финал четырех» ради третьего места, все нацеливаются, надеются на финал. Игра за бронзу — часть наших обязанностей. Постараемся немного расширить ротацию, поберечь здоровье и задуматься о Лиге ВТБ. Миланцы заслуживают похвалы за прошедший сезон, за все, что они сделали вместе и по отдельности. Многие из соперников внесли вклад в историю ЦСКА. Обе команды будут защищать свою честь, и, надеюсь, мы сможем сберечь здоровье и выступить на самом высоком уровне», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.
Матч за третье место «Милан» — ЦСКА состоится сегодня, 30 мая. Начало — в 18.30 (мск).
В финале Евролиги встретятся «Барселона» и «Анадолу Эфес». Игра также состоится сегодня, 30 мая. Начало встречи — в 21.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-05-30-ax-olimpia-milan-cska-preview/
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