Димитрис Итудис: «Никто не приезжает на «Финал четырех» Евролиги ради третьего места»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о своем отношении к матчу за третье место в Евролиге против «Милана».

«Нужно завершить сезон на высокой ноте, и мы постараемся сделать это через тренировки, размышления, разговоры, собрания. Никто не приезжает на «Финал четырех» ради третьего места, все нацеливаются, надеются на финал. Игра за бронзу — часть наших обязанностей. Постараемся немного расширить ротацию, поберечь здоровье и задуматься о Лиге ВТБ. Миланцы заслуживают похвалы за прошедший сезон, за все, что они сделали вместе и по отдельности. Многие из соперников внесли вклад в историю ЦСКА. Обе команды будут защищать свою честь, и, надеюсь, мы сможем сберечь здоровье и выступить на самом высоком уровне», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч за третье место «Милан» — ЦСКА состоится сегодня, 30 мая. Начало — в 18.30 (мск).

В финале Евролиги встретятся «Барселона» и «Анадолу Эфес». Игра также состоится сегодня, 30 мая. Начало встречи — в 21.30 (мск).