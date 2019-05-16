Димитрис Итудис: "Мы пережили сложные дни после поражения от "Басконии", но это нас только сплотило"

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис перед полуфиналом Евролиги, в котором армейцы сыграют с мадридским "Реалом", отметил, что у команд нет секретов друг перед другом, а также назвал фактор, который может дать команде преимущество над соперником.

– Хотел бы, чтобы на этой стадии у нас, меня и моих игроков, были какие-то тайны, которыми можно удивить соперника, – сказал Итудис. – Но на самом деле, секрет успеха всем известен – трудолюбие, самоотдача, решимость. Все это есть у игроков ЦСКА, и у всех в нашем клубе. Мы дважды встречались со всеми командами в регулярном чемпионате, но сейчас другая стадия. Мы все опытные люди и понимаем это.

– На этой же арене команда совсем недавно играла четвертьфинальную серию с "Басконией".

– Когда она закончилась, я в качестве шутки сказал команде, что это даст нам небольшое преимущество в предстоящих матчах. Но, конечно, "Реал" играет с "Басконией" в одном чемпионате, и выходил на эту площадку очень много раз. Скажу еще вот о чем – вокруг ЦСКА в нынешнем сезоне было много разговоров, сомнений, сможем ли мы выполнить задачу. Особенно после домашнего поражения в плей-офф – оно было заслуженным, соперник играл лучше.

Нас критиковали, мы пережили очень трудные несколько дней, были сложные моменты на тренировках. Но в то же время проигрыш дал команде дополнительную мотивацию и сплотил ее. Так что если что-то и дало нам преимущество, то не победы над "Басконией", а неудача в Москве. (Антон Бабошин)