Димитрис Итудис: «Мы бы хотели выстроить командную химию, но сейчас важно, кто может играть за ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Црвены Звезды».

— «Звезда» обновилась, эта команда заинтересована в том, чтобы играть агрессивно, прессинговать соперника по всей площадке, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. — Это амбициозный клуб, это видно по тому, что «Црвена» продолжает подписывать игроков, усиливать состав опытными баскетболистами, которые играли в Евролиге и США. Перед нами стоит непростая задача, мы тренируемся, несмотря на препятствия, игроки то тренируются, то нет. Впрочем, таковы обстоятельства. Мы бы хотели, чтобы все могли играть, чтобы мы могли выстроить необходимую командную химию, но сейчас важно, кто у нас есть, кто готов выйти и биться. Мы знаем, что будет непросто, но собираемся сражаться.

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится сегодня, 22 октября, начало — в 21.45 (мск).