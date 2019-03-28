Димитрис Итудис: "Матчи с "Химками" всегда были тяжелыми"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис перед матчем Евролиги против "Химок" отметил, что игры между соперниками всегда получаются принципиальными. Встреча состоится 29 марта на площадке подмосковной команды.

- "Химки" – наш традиционный московский соперник. У них есть качество, и недавно они внесли много изменений как в философию, так и в состав, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. - Я бы сказал, состав изменился существенно. У них достаточно таланта, чтобы быть конкурентоспособными. Наши матчи всегда получаются тяжелыми, и мы ожидаем очередной сложной игры.