Димитрис Итудис: "Игра ожидаемо получилась интересной и тяжелой"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Реалом" в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:78) отметил, что игра получилась тяжелой и интересной. По его словам, вторая победа над мадридской командой в сезоне придаст уверенности.

– Поздравляю команду с важной победой, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Игра ожидаемо получилась интересной и тяжелой, ведь нам противостоял действующий чемпион. Трибуны были заполнены, и зрители стали частью уравнения, добавили команде желания, старания. В конце все могло повернуться иначе, но мы остановили соперников в защите и приняли мудрые решения в нападении. После плохой второй четверти продолжали верить в себя, к тому же внесли коррективы в перерыве – выбирали другие углы при заслонах, другие комбинации. 30 очков в третьей четверти – это отличный "камбэк" после 12 во второй. Даже когда мы промахивались, продолжали идти на отскок и практически разделили с "Реалом" его щит – 19-21, при том, что гости обладают высокими, мощными игроками. Конечно, хотелось бы попадать с лучшим процентом, но даже при большом числе промахов мы поддерживали броски, шли на щит.

Вторая в сезоне победа над "Реалом" придает нам уверенности, и сейчас мы поднялись на второе место в таблице. При этом лига очень конкурентна, и нам предстоит сыграть еще немало матчей. Хочу также отметить возвращение Кори Хиггинса, он придал добавил качества нашей игре как в те периоды, когда они были на площадке с Нандо, так и по раздельности. Если говорить о цифрах, сегодня больше остальных провел на паркете Питерс – он здорово помог подборами, знанием нашей игры, он заставлял фолить на себе и оттягивал внимание защиты.