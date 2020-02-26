Димитрис Итудис: «Хотим дать бой «Барселоне» перед глазами наших болельщиков»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча пройдет 27 февраля.

— Мы все знаем, какими качествами обладает «Барселона», соперник находится в группе лидеров турнирной таблицы, — цитирует Итудиса сайт ЦСКА. — Команда ставит высокие цели, от нее многого ждут. Мы хотим дать бой перед глазами наших болельщиков в заполненном зале и надеемся показать свою лучшую игру.