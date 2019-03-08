Димитрис Итудис: "Хочу поздравить женщин с Международным женским днем"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после матча Евролиги с "Миланом" (101:95) отметил, что защитники команды проявили тактическую мудрость. Также специалист поздравил всех женщин с 8 Марта.

– Поздравляю команду, мы контролировали игру с самого начала, и за семь минут до конца имели "+19", – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – При этом нам противостояла одна из самых талантливых атакующих команд турнира, обладающая большим числом опций в нападении. Мы не чувствовали давления, контролировали подбор, превзошли соперников по этому показателю почти вдвое, наши защитники действовали мудро, контролировали темп и читали ситуации, создавая для "больших" возможности оставаться в одиночестве под кольцом. Да, мы замедлились в последние семь минут, но при этом это не привело к возникновению реальной угрозы. В нынешней Евролиге нелегко выдавать победные отрезки. У "Олимпии" перед этой встречей было пять побед подряд, они сражаются за выход в плей-офф. Хочу также поздравить женщин с Международным женским днем, важным праздником борьбы за права женщин. И поблагодарить наших болельщиков, которые создали отличную атмосферу.