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Димитрис Итудис: «Химки» — сильная команда, но это дерби. Мы готовы к битве»

12:55
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Химок».

— Это московское дерби. Не стоит забывать, что «Химки» доминировали в предыдущей домашней встрече против нас в Лиге ВТБ, они играли лучше и заслужили победу. Это сильная команда, но мы готовы к битве, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 30 января, начало — в 20.00 по Москве.

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Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18517

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