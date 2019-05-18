Димитрис Итудис: "Это был удивительный камбэк"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис назвал удивительным камбеком полуфинальный матч Евролиги против "Реала" (95:90). Российская команда по ходу четвертой четверти отыграла отставание в 9 очков.

– Это был удивительный камбэк, поздравляю моих игроков, мы все продолжали верить в победу, хотя "Реал" контролировал игру на протяжении почти всего матча, – цитирует ТАСС Итудиса. – У нас были проблемы с потерями и подборами, но в последней четверти мы отлично атаковали, набрали 10-12 очков в очень важные минуты матча, это было удивительное возвращение в игру. Мы сохраняли самообладание и веру в то, что в баскетболе может произойти все что угодно. Мы делали это в плей-офф и в матчах регулярного чемпионата, теперь у нас есть один день, чтобы подготовиться к очередному тяжелому сопернику с прекрасной психологией, хорошей атакой, которая может сделать многое.