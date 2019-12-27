Димитрис Итудис: «Это был не лучший матч ЦСКА, но в таких встречах нужно побеждать»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис — о матче с «Миланом» (78:75) в регулярном чемпионате Евролиги. Москвичи одержали третью победу подряд.

- Во-первых, счастливого Рождества всем, кто отмечает этот праздник в эти дни, — цитирует Итудиса официальный сайт клуба. — Во-вторых, поздравления команде с победой. Мы хорошо начали, читали неравноценные размены и зонную защиту, наказывали за всё, что нам давали сделать. Мы удержали нападение миланцев на 13 очках в первой четверти. При этом было заметно, что игроки порой действуют нерешительно. Это отразилось во второй четверти, в которой уже мы набрали всего 13 очков, хотя, конечно, надо отдать должное обороне «Милана».

В перерыве мы сменили настрой. Защита миланцев концентрировалась на умениях Майка, они отправляли на его опеку двух защитников, и нам надо было найти открытые броски. У Дани выдался отличный вечер в плане бросков, созидания, защиты. Йоханнес поддержал его, Майк все же выдал дабл-дабл. Даже при том, что мы пропустили быстрые пять очков на финише третьей четверти, мы продолжали действовать по плану и удержали лидерство. Во второй половине совершили всего три потери, что очень важно. Это был не лучший наш матч, но в таких встречах нужно побеждать. С нашей стороны было много стратегии и спокойствия. Собрался полный зал, и поддержка калининградских болельщиков была на высочайшем уровне. Сердечно их благодарю.