Димитрис Итудис: «Джеймс мог бы набрать больше очков, но на этой неделе еще два матча»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис — о матче с «Црвеной Звездой» в Евролиге (100:74).

— «Звезда» — всегда сражается, и мы ожидали увидеть такую игру, — сказал Итудис. — У нас были хорошие и плохие моменты, но баскетбол — игра рывков. В один момент соперники повели 54-55, после чего мы провели удачный отрезок 20-6. После этого мы внимательно оборонялись и довели дело до победы с большой разницей. Однако «+26» не отражают реальной картины. На этой неделе у нас еще два матча. Мы полетим в Стамбул, а потом в Таллин. Поэтому надо было поберечь игроков. Майк Джеймс сегодня играл здорово и мог бы набрать еще больше очков, порадовать эффектными моментами, но мне нужно было поберечь его на оставшиеся матчи. (Евгений Белоусов)