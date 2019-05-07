Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего команде полуфинального матча против "Реала" в "Финале четырех" Евролиги.

– Мы сыграли с "Реалом" дважды в нынешнем сезоне и оба раза выиграли, но плей-офф – совсем другая история, – отметил Итудис. – Мы встречаемся с действующим чемпионом и хорошо представляем, как играть против мадридцев, их сильные и слабые стороны. Но знаем и то, что "Реал" очень хорошая команда. А игра – живой процесс. Конечно, у нас будет "план А", "план В" и "план С" – но ведь то же самое можно сказать и про другого тренера. Так что нам нужно реагировать на это по ходу встречи. "Финал четырех" – особенный турнир. Нам нужно держать эмоции под контролем, помнить про уроки прошлого, быть готовыми морально и физически.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги с 17 по 19 мая примет испанская Витория. (Антон Бабошин)