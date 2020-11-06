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Димитрис Итудис: «ЦСКА все больше похож на настоящую команду, но пока не хватает стабильности»

10:59
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о состоянии команды перед матчем группового турнира Евролиги против «Панатинаикоса».

— Готовимся к игре, как к любому другому матчу Евролиги, тем более, гостевому, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. — Знаем о трудностях, но мы работаем в хорошем режиме, тренируемся все вместе, а это то, чего мы так ждали с самого начала сезона. Нам не хватает стабильности, но мы все больше походим на настоящую команду. Готовы к игре, ко всем препятствиям, которые поставит перед нами «Панатинаикос».

Матч «Панатинаикос» — ЦСКА состоится сегодня, 6 ноября, начало — в 22.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.cskabasket.com/news/?id=18870

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