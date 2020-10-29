Димитрис Итудис: «ЦСКА уже выглядит лучше, но команде все еще нужно время»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Валенсии».

— «Валенсия» — очень хорошая команда, точно будет в плей-офф, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Итудиса. — Соперник обладает «глубиной» на всех позициях, может использовать разные сочетания игроков, показывает хороший баскетбол как в Евролиге, так и в чемпионате Испании. Самое важное, что «Валенсии» удалось держаться вместе, обойтись без отсутствия игроков, и это заметно на паркете. Мы постепенно возвращаем игроков в строй, уже выглядим лучше, многое можем отработать на тренировках, но понимаем, что понадобится больше времени. Мы мотивированы, чтобы работать усердно и показывать хорошую игру. Я очень оптимистично настроен, уверен, что мы на правильном пути.

Матч ЦСКА — «Валенсия» состоится сегодня, 29 октября, начало — в 20.00 (мск).