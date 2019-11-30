Димитрис Итудис: «ЦСКА провел почти идеальную игру»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Барселоной» в Евролиге отметил, что вся команда провела почти идеальную игру.

— Поздравляю команду, мы провели классный матч, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — С самого начала у нас был правильный настрой. Перед нами стояло много задач по преодолению качества «Барселоны». Это Евролига, здесь нельзя ни к кому относиться с недооценкой или переоценкой, нужна собранность. Мы двигали мяч, брали отскоки, сохраняли самообладание в сложные моменты, и разница в рейтинге полезности — 116-63 — заставляет гордиться тем, как мы сдерживали созидателей и ограничили атакующую эффективность. Мы выиграли много сражений — в подборах, передачах, хорошо бросали, провели почти идеальную игру. Мы подключили всех, каждый получал мяч, помогал в защите. Мы были очень хороши. Нужно продолжать, но самое важное, что мы реабилитировались после двух поражений, это подтолкнет нас, добавит уверенности.

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