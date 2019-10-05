Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Валенсией» в матче регулярного чемпионата Евролиги (96:71) отметил, что команда контролировала ход встречи.

— Поздравления команде. Это был дебют в Евролиге, и нам противостояла амбициозная команда, которая знает, как побеждать, которая взяла Еврокубок в минувшем сезоне, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — К тому же здесь всегда тяжело играть. ЦСКА — новая команда, и наша первая задача — стать настоящей командой, которая знает, как справляться с трудностями, как выходить победителем.

Мы контролировали ход матча от первой до последней минуты. Важно, что мы разобрались, что неправильно делали в первой половине. Прежде всего, речь о ненужных фолах, которые были подарками для соперников. Мы здорово атаковали: когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть. При этом большинство бросков были открытыми, мы здорово созидали. Сделали всего 10 потерь, причем часть из них были фолы в нападении, а потому получили больше владений и спокойно довели дело до победы.