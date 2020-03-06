Димитрис Итудис: «ЦСКА нельзя недооценивать»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (97:66) отметил, что его команду нельзя недооценивать.

— Прежде всего, поздравляю команду, это был сложный гостевой матч против мотивированной и талантливой команды. Здесь трудно играть, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Обеим командам была отчаянно нужна победа, чтобы доказать хорошую форму и право продолжать борьбу в этой сложной лиге. Тот факт, что мы взяли 48 подборов, перебегали и перебросали соперников, означает, что поздравления заслужены, и мы боролись до последнего момента, не оглядываясь на счет. Мне нравится, что команда боролась, что ее настрой был именно таким, какой необходим в жесткой гостевой встрече. Это была хорошая игра, а у нас был хорошие игры с не тем результатом, которого мы хотели, но у нас новая команда, и надо быть реалистами. В этой игре есть неписанные правила, которым надо следовать, которые надо уважать. Мы знаем, кто мы, и нас нельзя недооценивать.