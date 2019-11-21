Димитрис Итудис: «ЦСКА не сыграл на уровне своего потенциала»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги (70:80) отметил, что команда не сыграла на своем уровне.

- Поздравляю «Басконию» с победой, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — К сожалению, наша команда не сыграла на уровне своего потенциала. Мы плохо начали встречу и плохо закончили. За три минуты до конца мы вели 67-70, после чего соперники сделали рывок 13-0. Нам не хватало собранности, не хватало хороших решений. В последней четверти «Баскония» исполнила 13 штрафных, что говорит о настрое хозяев, тогда как мы не могли организовать атаку.

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