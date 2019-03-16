Димитрис Итудис: "ЦСКА не хватило собранности в конце матча с "Панатинаикосом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от "Панатинаикоса" в матче регулярного чемпионата Евролиги (77:78) отметил, что команде не хватило собранности в концовке. Также он добавил, что в баскетболе много решает удача.

– Поздравляю "Панатинаикос" с победой, - цитирует официальный сайт клуба Итудис. - Эта игра могла повернуться и в нашу сторону. Нам не хватило собранности в конце матча. И я говорю не только о последнем владении. Мы могли закончить эту игру более спокойно, ведь у нас было "+7" после четырех очков в одной атаке. В принципе, в такой плотной игре наше преимущество в 9-10 очков, которое было в некоторые моменты по ходу матча, можно считать хорошим. Но мы каждый раз позволяли сопернику вернуться в игру слишком легко. В большом перерыве говорили о том, что нам нужно было атаковать более умно, лучше двигать мяч. Нам это в принципе удалось. Но в великой игре, в баскетболе, которым мы занимаемся, порой многое решает удача. Мы не будем тыкать пальцами друг в друга, разберем ошибки и продолжим идти к цели.