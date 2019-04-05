Димитрис Итудис: "ЦСКА над многим придется поработать"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над "Басконией" в матче регулярного чемпионата Евролиги (82:78) отметил помощь болельщиков. Также он добавил, что команде есть над чем работать.

– Поздравляю команду с победой, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – В течение трех четвертей мы больше реагировали на происходящее, попросту медленно ждали, что же сделает "Баскония". И мы категорически изменили такое отношение к делу, мы перевернули игру. В перерыве мы говорили о том, что нужно верить в себя, и в четвертом периоде мы переиграли соперника, мы бились, забрасывали важные мячи. Соперники играли результативно, в первых трех четвертях они набрали 21, 23, 22 очка, очень хорош был Уэртас, но в заключительной четверти он не набрал ни очка, и мы справились с лидерами соперников. Мы говорили о том, что этот матч важен для нашей морали, болельщиков, клуба, каждого из нас. И публика сегодня была потрясающей, она помогала нам всю игру. Да, нам над многим придется поработать. Но сейчас мы просто счастливы, что победили, и ждем результатов других матчей, чтобы узнать соперников по плей-офф.