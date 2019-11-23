Димитрис Итудис: «ЦСКА дорого обходятся рывки соперников»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Реала» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:97) отметил, что команде дорого обошлись рывки соперников.

- Поздравляю «Реал» с победой. По сравнению с игрой против «Басконии» мы вышли с другим настроем, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Но этого было недостаточно. «Реал» — очень хорошая команда, которая на протяжении многих лет играла вместе. В составе мадридцев всего два новичка, причем один на площадку не выходил, а другой провел 20 минут. Как и в предыдущем матче, нам дорого обходятся рывки соперников. Сегодня это были 9-0 в первой и третьей четвертях. Из-за этого нам все время приходилось догонять. В игре были неплохие отрезки, и исход мог быть другим — я не говорю о победителе, скорее, о разнице. За три минуты до конца разница была шесть очков. «Реал» попал сегодня 60 процентов двухочковых, а мы — 34 процента, и это многое объясняет. По итогам этого выезда мы обратим внимание на рывки соперников и собственные потери.

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