Димитрис Итудис: «ЦСКА даст бой «Фенербахче» хоть впятером, хоть вшестером»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о ситуации с коронавирусом в команде перед матчем 3-го тура Евролиги против «Фенербахче».

— У «Фенербахче» новый тренер, новая система, при этом по сей день соперники не потерпели ни одного поражения, выиграв оба матча Евролиги и три встречи турецкого чемпионата, — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса. — Готовимся к матчу очень серьезно, несмотря на все обстоятельства, едем в Стамбул, чтобы бороться. Очень уважаю клуб «Фенербахче», Евролигу и всех людей, которые в нём работают. При этом считаю, что текущая ситуация в меньшей степени относится к игре. Во время подготовки на нашем пути возникло много препятствий. Ситуация в целом становится хуже и хуже. У «Химок» не хватает здоровых игроков, «Зенит» вообще не поехал на выезд. Не знаю пока, как всё в итоге для них сложится... У «Виллербана» много случаев заражения. У нас тоже четверо заболевших и ещё больше в ЦСКА-2. Могу упомянуть ещё много команд, которые играли с «Барселоной» и другими, а ведь я — просто тренер. Поверьте, турнир теряет соревновательную составляющую, чувство справедливости и активности. При этом мы готовимся, насколько возможно, потому что ждём результаты тестов из лаборатории. И я не ищу оправданий! Мы поедем и дадим бой — впятером, вшестером или всемером — неважно, сколько игроков будут здоровыми. Потому что никто, кроме нас и игроков, не скажет, кто и насколько важен для команды.

Матч «Фенербахче» — ЦСКА состоится сегодня, 14 октября, начало — в 20.45 (мск). У армейцев из-за коронавируса не смогут сыграть четыре баскетболиста — Андрей Лопатин, Никола Милутинов, Янис Стрелниекс и Семен Антонов.